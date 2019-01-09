Самодельный обогреватель стал причиной пожара в Слуцком районе

Новости Беларуси. Более 8 пожаров произошло за сутки в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Происшествие в Слуцком районе чуть не забрало жизнь. Спасатели вынесли из горящего одноэтажного дома хозяина.

Возгорание произошло из-за использования самодельного обогревателя, что является частой причиной пожара в зимний период. На ряду с ней – перекаливание печей. Которое стало причиной происшествия в фельдшерско-акушерском пункте в деревне Долгиново.