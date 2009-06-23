Самая страшная катастрофа в истории вашингтонского метро (ФОТО)

В «час пик» в подземке столкнулись два поезда: двигающийся состав и стоящий.

Удар был настолько сильным, что один из вагонов оказался на крыше другого. Погибли 9 человек, около 100 ранены. Чтобы добраться до пострадавших, спасателям пришлось разрезать вагоны специальным оборудованием.

Движение на линии, которая считается самой загруженной в вашингтонском метрополитене, временно остановлено. Причины крушения еще предстоит установить. На месте трагедии работают агенты ФБР.

Это третья крупная катастрофа за 33-летнюю историю вашингтонского метро. Поезда подземки сталкивались в 1982 и 2004. Но тогда жертв было меньше.