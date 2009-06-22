Жизнь президента Ингушетии вне опасности

По словам врачей, после операции состояние Юнус-Бека Евкурова стабилизировалось.

Сейчас оно оценивается как удовлетворительное.

Также в больнице находятся трое охранников президента, в том числе брат Евкурова. Водитель погиб.

Покушение произошло сегодня рано утром, на трассе «Кавказ» по которой глава республики ехал в свою резиденцию. Взрывное устройство сработало в припаркованной на обочине машине. В МВД не исключают, что покушение мог совершить смертник.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В Назрановском районе Ингушетии введен режим контртеррористической операции.