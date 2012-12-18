С приходом морозов в Минской области увеличилось количество пожаров в частных домах

Новости Минской области. Согреться и не сгореть. Только с начала декабря произошло 15 возгораний, 2 человека погибли.

Накануне в деревне Хотова Столбцовского района причиной пожара стала раскаленная печь. И подобное происшествие случилось в деревне Комарово на Узденщине.

Спасатели, в свою очередь, усиливают профилактическую работу с жителями деревень. На особом контроле – одинокие пенсионеры и неблагополучные семьи.

В Смолевичском районе сегодня 13 тысяч частных домов, 70% из них имеют печное отопление, а значит, есть риск опасности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.