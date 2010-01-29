С экипажа Ил-76, обвиняемого в перевозке 40 тонн оружия, сняты обвинения

Официальное объявление об этом решении, как сообщили в местной прокуратуре, последует в течение дня. Причины снятия обвинений пока неизвестны.

После этого все пятеро пилотов — четверо граждан Казахстана и один наш соотечественник — будут отпущены на свободу.

Напомним, самолет Ил-76, который летел из Северной Кореи в Шри-Ланку, был задержан в аэропорту Бангкока 11 декабря 2009 года. На борту было почти 40 тонн оружия. Члены экипажа утверждали, что не знали о характере груза, а перевозили оборудование для бурения нефтяных скважин.

19 января наше внешнеполитическое ведомство направило ноту в МИД Таиланда с просьбой оказать содействие в скорейшем освобождении белорусского гражданина. При положительном решении вопроса в Бангкок вылетит консул Беларуси во Вьетнаме.

По тайским законам, они могли быть приговорены к смертной казни.