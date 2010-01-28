На Гомельщине изъято 20 тонн контрабандных товаров из Украины

Фуру с украинскими номерами было решено брать не на самой границе, а в десятках километров от нее — в Речице: слишком много людей было заинтересовано в доставке груза.
На всем пути из Украины в Беларусь нелегальный товар сопровождал целый охранный эскорт — микроавтобусы, джипы и легковые автомобили — всего семь машин прокладывали дорогу товарам на белорусские рынки в обход пунктам пропуска. Проверяли наличие на трасах постов, следили за остановками и безопасностью. Группа задержания сработала оперативно.
Игорь Нестерович, начальник пресс-службы гомельского пограничного товара:
— Состав интернациональный: 12 человек — граждане Беларуси, два украинца и один россиянин. Это был действительно отлаженный канал.
Пятеро контрабандистов сейчас находятся под стражей. Нелегальный товар изъят и передан в Гомельскую таможню для оценки его стоимости.