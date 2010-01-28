На Гомельщине изъято 20 тонн контрабандных товаров из Украины

Интернациональная группа незаконно переправляла товары народного потребления. Это самая крупная партия нелегального товара за последние пять лет.

Фуру с украинскими номерами было решено брать не на самой границе, а в десятках километров от нее — в Речице: слишком много людей было заинтересовано в доставке груза.

На всем пути из Украины в Беларусь нелегальный товар сопровождал целый охранный эскорт — микроавтобусы, джипы и легковые автомобили — всего семь машин прокладывали дорогу товарам на белорусские рынки в обход пунктам пропуска. Проверяли наличие на трасах постов, следили за остановками и безопасностью. Группа задержания сработала оперативно.

Игорь Нестерович, начальник пресс-службы гомельского пограничного товара:

— Состав интернациональный: 12 человек — граждане Беларуси, два украинца и один россиянин. Это был действительно отлаженный канал.

Пятеро контрабандистов сейчас находятся под стражей. Нелегальный товар изъят и передан в Гомельскую таможню для оценки его стоимости.