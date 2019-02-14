Прямой эфир

Руководитель минского завода задержан за взятку с поличным

14 февраля 2019 06:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Директор минского завода задержан с поличным во время получения взятки. Сумма составила боле 23 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Руководитель минского завода задержан за взятку с поличным-1

Деньги руководитель получил от представителя коммерческой организации. Речь шла о благоприятном решении вопроса по выдаче документов на приобретение недвижимости завода. По условиям сделки коммерсант также освобождался от уплаты НДС размером в 380 тысяч рублей.

Руководитель минского завода задержан за взятку с поличным-4


Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Республики Беларусь:
Фигурант настаивал на передаче незаконного денежного вознаграждения именно в иностранной валюте. В настоящее время материалы проверки переданы в управление Следственного комитета по городу Минску для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора завода за получение взятки в особо крупном размере.

Руководитель минского завода задержан за взятку с поличным-6

Руководитель минского завода задержан за взятку с поличным-8

«Цена» взятки немаленькая. Задержанному грозит лишение свободы до 15 лет и конфискация имущества.

# Коррупция # происшествия # Вероника Посметьева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
22-летняя минчанка скрывала от парня положительный ВИЧ-статус
14 февраля 2019 06:38

22-летняя минчанка скрывала от парня положительный ВИЧ-статус

Три человека погибли при пожаре в Молодечненском районе
13 февраля 2019 19:31

Три человека погибли при пожаре в Молодечненском районе

В Минске продолжается судебное разбирательство в отношении главного редактора информационного портала
13 февраля 2019 10:54

В Минске продолжается судебное разбирательство в отношении главного редактора информационного портала