Руководитель минского завода задержан за взятку с поличным

Новости Беларуси. Директор минского завода задержан с поличным во время получения взятки. Сумма составила боле 23 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Деньги руководитель получил от представителя коммерческой организации. Речь шла о благоприятном решении вопроса по выдаче документов на приобретение недвижимости завода. По условиям сделки коммерсант также освобождался от уплаты НДС размером в 380 тысяч рублей.



Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Республики Беларусь:

Фигурант настаивал на передаче незаконного денежного вознаграждения именно в иностранной валюте. В настоящее время материалы проверки переданы в управление Следственного комитета по городу Минску для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора завода за получение взятки в особо крупном размере.