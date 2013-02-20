Россиянина и троих украинцев захватили в плен нигерийские пираты

Новости Нигерии. В результате нападения нигерийских пиратов на буксир Armada Tuah в плен попали россиянин, три украинца и два индийца. Как сообщает Reuters, судно было взято на абордаж в 40 милях от нигерийского побережья.



Пираты взяли в плен только иностранцев, не тронув нигерийскую часть экипажа. Буксир Armada Tuah стал четвертым кораблем, атакованным нигерийскими пиратами за последние две недели.

Напомним, в ноябре минувшего года в Нигерии освобождены моряки, попавшие в плен к пиратам. Захват моряков произошел 15 октября в территориальных водах Нигерии. Пираты напали на французское судно, которое занималось обслуживанием нефтяных платформ у южного побережья Нигерии. Среди похищенных оказался и уроженец Беларуси. Подобные нападения в Нигерии не редкость. У той же французской компании уже трижды похищали сотрудников. Все они в итоге были освобождены.