Прямой эфир

Россиянина и троих украинцев захватили в плен нигерийские пираты

20 февраля 2013 06:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Нигерии. В результате нападения нигерийских пиратов на буксир Armada Tuah в плен попали россиянин, три украинца и два индийца.  Как сообщает Reuters, судно было взято на абордаж в 40 милях от нигерийского побережья.

Пираты взяли в плен только иностранцев, не тронув нигерийскую часть экипажа. Буксир Armada Tuah стал четвертым кораблем, атакованным нигерийскими пиратами за последние две недели.

Напомним, в ноябре минувшего года в Нигерии освобождены моряки, попавшие в плен к пиратам. Захват моряков произошел 15 октября в территориальных водах Нигерии. Пираты напали на французское судно, которое занималось обслуживанием нефтяных платформ у южного побережья Нигерии. Среди похищенных оказался и уроженец Беларуси. Подобные нападения в Нигерии не редкость. У той же французской компании  уже  трижды похищали сотрудников. Все они в итоге были освобождены.

# происшествия # Захват заложников

Другие новости рубрики

Все новости
Из-за прорыва теплотрассы один из районов Гомеля остался без отопления
19 февраля 2013 13:19

Из-за прорыва теплотрассы один из районов Гомеля остался без отопления

На центральной площади столицы Йемена упал советский бомбардировщик Су-22. Погибли 7 человек
19 февраля 2013 12:49

На центральной площади столицы Йемена упал советский бомбардировщик Су-22. Погибли 7 человек

19 февраля 2013 12:41

Число пострадавших от метеорита, упавшего в Челябинской области, превысило 1,5 тысячи человек, 319 из них – дети