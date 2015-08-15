Россия: В Охотское море упал вертолёт – погибли 6 человек

Новости России. В Хабаровском крае России в Охотское море упал вертолёт МИ-8. Погибли шесть человек. Выжить удалось десяти. Разбившуюся машину обнаружили поисковые группы.

Командир экипажа сам вышел на связь с авиакомпанией и сообщил, что вертолет упал. Выжившие самостоятельно смогли выбраться на берег.

МИ-8 летел на Шантарские острова по заказу частного лица из поселка имени Полины Осипенко. На борту вертолета находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.