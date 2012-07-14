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Пассажир искромсал таксиста под Полоцком за 400 000 рублей

14 июля 2012 13:50
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Новости Беларуси. Нападение на 34-летнего таксиста произошло  12 июля, сообщает ctv.by со ссылкой на novopolock.ru.  Таксист вёз клиента за город. У деревни Тросно Полоцкого района пассажир набросился на водителя с ножом. Преступник нанёс таксисту многочисленные колото-резаные раны брюшной полости, грудной клетки, головы и правого ребра. Отобрав у водителя  460 тысяч рублей, преступник скрылся.

По факту нападения на таксиста Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Таксист доставлен в больницу.

Это уже не первый случай нападения на таксистов в Полоцком районе. В 2009 году два парня в состоянии алкогольного опьянения убили водителя такси из Новополоцка. Как выяснилось, молодыми людьми управляло желание завладеть автомобилем. Тогда преступление удалось раскрыть правоохранительным органам благодаря содействию таксистов.

Обновлено 16.07.2012

Преступник задержан
По подозрению в разбойном нападении на таксиста задержан 25-летний неработающий житель Полоцка. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.207 Уголовного кодекса РБ. Преступник понесёт наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества, сообщает ctv.by со ссылкой на отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

# происшествия # Криминал # Нападение # Нападение в такси

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