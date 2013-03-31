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Разбойное нападение в Гродно. Привязав к батарее, у 17-летней девушки выпытали, где деньги лежат

31 марта 2013 12:14
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Новости Беларуси. Преступление, совершённое в начале января этого года в Гродно, раскрыто. Об этом сообщили в отделе информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Девушка находилась в квартире одна, когда позвонили в домофон и попросили спуститься за заказным письмом. На лестничной площадке два человека в масках скрутили её и затолкали в квартиру. Обмотав руки и ноги скотчем, неизвестные привязали девушку к батарее и, угрожая оружием, потребовали деньги. Девушка рассказала, где лежат сбережения – 5 миллионов рублей. Преступники выгребли всё до копейки и бросились из квартиры. Возле подъезда они столкнулись с сестрой потерпевшей.

Тогда раскрыть преступление по горячим следам не удалось: одежду подозреваемые  сразу же сожгли. Неделю назад один из грабителей вместе с очередным сообщником пробрался в частный дом к местному жителю, который находился на отдыхе в Турции, и вынес три ЖК-телевизора. Технику грабители продали, о сделке стало известно в милиции. Позже выяснилось, что молодой человек проходил по делу о нераскрытом разбое. Он оказался другом бывшего парня потерпевшей.

# происшествия # Нападение

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