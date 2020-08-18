Прямой эфир

Разбойное нападение на магазин в Минске: требовали деньги, угрожая горлышком разбитой бутылки

18 августа 2020 10:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Второе за сутки разбойное нападение в Минске. Вечером 17 августа двое неизвестных требовали деньги из кассы в одном из магазинов бытовой химии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разбойное нападение на магазин в Минске: требовали деньги, угрожая горлышком разбитой бутылки-1

Разбойное нападение на магазин в Минске: требовали деньги, угрожая горлышком разбитой бутылки-3

В руках у одного было горлышко от стеклянной бутылки. Сотрудница магазина отказалась выполнить их требование и оказала активное сопротивление, после чего мужчины скрылись с места происшествия.

Разбойное нападение на магазин в Минске: требовали деньги, угрожая горлышком разбитой бутылки-6

Возбуждено уголовное дело. Следователи вместе с милицией устанавливают личности нападавших. Владеющих какой-либо информацией просят обращаться в управление Следственного комитета по Минску. Телефон на вашем экране.

# Нападение # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Витебском районе автомобиль вылетел в кювет. Водителю потребовалась помощь спасателей
18 августа 2020 07:38

В Витебском районе автомобиль вылетел в кювет. Водителю потребовалась помощь спасателей

Пылал открытым пламенем. В Масюковщине сгорел троллейбус
17 августа 2020 15:53

Пылал открытым пламенем. В Масюковщине сгорел троллейбус

Авария на Плеханова: на капоте такси оказалась легковушка
17 августа 2020 15:52

Авария на Плеханова: на капоте такси оказалась легковушка