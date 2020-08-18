Разбойное нападение на магазин в Минске: требовали деньги, угрожая горлышком разбитой бутылки

Новости Беларуси. Второе за сутки разбойное нападение в Минске. Вечером 17 августа двое неизвестных требовали деньги из кассы в одном из магазинов бытовой химии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В руках у одного было горлышко от стеклянной бутылки. Сотрудница магазина отказалась выполнить их требование и оказала активное сопротивление, после чего мужчины скрылись с места происшествия.