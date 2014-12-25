Расставшись с бойфрендом, 48-летняя британка вышла замуж за двух котов

Новости Великобритании. Барбарелле Бухнер 48 лет. Некоторое время назад женщина рассталась со своим спутником (мужчиной) после 7 лет отношений и оформила отношения с двумя котами. Избранников британки зовут Лугози и Пауке, и ее абсолютно не интересует, как родственники, да и общественность в целом, отнесутся к такому браку.

Как сообщает Metro, котят Барбарелла взяла из приюта в надежде на то, что они скрасят ее одиночество.

В какой-то момент женщина осознала, что коты значат для нее гораздо больше, чем просто питомцы.

Барбарелла Бухнер:

Я поняла, что ни один мужчина не сможет меня сделать счастливой. Только мои котики. И никто никогда не любил меня так, как они.

Безусловно, такой брак государством не признан. Но этой жительнице Великобритании вполне достаточно сертификата, который она получила на сайте, специально разработанном для того, чтобы помогать людям вступать в брак со своими питомцами.

Барбэрелла настолько привязалась к Лугози и Пауке, что набила на ноге татуировку с их инициалами.

Это далеко не первый случай в мире, когда люди женятся на братьях наших меньших и даже на неодушевленных предметах. Напомним, несколько месяцев назад в Индии девушку выдали замуж за пса (смотрите видео), житель Бразилии женился на козе, а гражданка США связала свою жизнь с колесом обозрения.