Работы по ликвидации утечки нефти в Мексиканском заливе приостановлены из-за урагана «Алекс»

Тропический шторм «Алекс» в ураган превратился накануне. Власти Техаса и северо-восточных регионов Мексики предупредили жителей об опасности.

В Мексиканском заливе из-за приближения «Алекса» приостановлены работы по ликвидации утечки нефти. Временно не распрыскивают специальные химикаты и не сжигают нефть на поверхности. Сбор вытекающего сырья с помощью купола пока продолжается.

Между тем маслянистое пятно охватывает всё новые территории. Крупные сгустки нефти обнаружены на пляжах и в рыболовецких акваториях штата Миссисипи. Экологи опасаются, что скоро ядовитая пленка доберется до тех мест, где обитают сотни видов моллюсков, рыб, животных и растений. От разлива нефти уже пострадали штаты Луизиана, Флорида и Алабама.