В аварии в Городокском районе пострадали четыре человека

Новости Беларуси. 26 января около половины десятого утра рядом с деревней Новка Городокского района произошла авария. По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили, что Mazda 6 съехала в кювет. В машине ехали четыре человека, водитель оказался заблокирован.

Фото: МЧС Беларуси

С использованием специнструмента подразделения МЧС вызволили мужчину и передали его медикам. Водитель и пассажиры получили разные травмы и были госпитализированы.

Фото: МЧС Беларуси