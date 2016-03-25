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Пожарный извещатель спас жизни целой семьи в Борисовском районе

25 марта 2016 14:11
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Новости Беларуси. Автономный пожарный извещатель спас жизни целой семьи в Борисовском районе. На «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Приямино от одной из жительниц населенного пункта. Помощь спасателей понадобилась только в тушении здания.

Пять человек, которые на момент происшествия находились в доме, вышли из него самостоятельно, как только услышали звук пожарного извещателя. Прибор, к слову, был установлен во время сдачи дома в эксплуатацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар в доме

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