Новости Беларуси. Автономный пожарный извещатель спас жизни целой семьи в Борисовском районе. На «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Приямино от одной из жительниц населенного пункта. Помощь спасателей понадобилась только в тушении здания.

Пять человек, которые на момент происшествия находились в доме, вышли из него самостоятельно, как только услышали звук пожарного извещателя. Прибор, к слову, был установлен во время сдачи дома в эксплуатацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.