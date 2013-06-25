Пьяного таксиста ловили в Минске. Инспекторам пришлось открыть огонь

Новости Беларуси. Погоня со стрельбой: пьяного таксиста ловили ночью в Минске. О неадекватном поведении водителя на дороге в милицию сообщил очевидец.

Требование инспекторов остановиться таксист проигнорировал и попытался скрыться от них по встречке. Инспекторам ГАИ пришлось применить табельное оружие. Однако один предупредительный и три выстрела по колёсам остановить правонарушителя не помогли.

Погоня продолжалась около часа. По пути водитель такси столкнулся с несколькими автомобилями. Протаранив автомобиль Департамента охраны, он заехал в один из дворов на проспекте Пушкина, там его и задержали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Цыбина, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска:

Медосвидетельтвование показало наличие в его крови 1 промилле алкоголя. В отношении водителя составлены 9 административных протоколов за нарушение правил дорожного движения. Ему придётся заплатить штраф. Общая сумма штрафа может составить до 100 базовых величин. И также он лишится права управления сроком до 5 лет.