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Пьяного таксиста ловили в Минске. Инспекторам пришлось открыть огонь

25 июня 2013 10:56
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Новости Беларуси. Погоня со стрельбой: пьяного таксиста ловили ночью в Минске. О неадекватном поведении водителя на дороге в милицию сообщил очевидец.

Требование инспекторов остановиться таксист проигнорировал и попытался скрыться от них по встречке. Инспекторам ГАИ пришлось применить табельное оружие. Однако один предупредительный и три выстрела по колёсам остановить правонарушителя не помогли.

Погоня продолжалась около часа. По пути водитель такси столкнулся с несколькими автомобилями. Протаранив автомобиль Департамента охраны, он заехал в один из дворов на проспекте Пушкина, там его и задержали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Цыбина, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска:
Медосвидетельтвование показало наличие в его крови 1 промилле алкоголя. В отношении водителя составлены 9 административных протоколов за нарушение правил дорожного движения. Ему придётся заплатить штраф. Общая сумма штрафа может составить до 100 базовых величин. И также он лишится права управления сроком до 5 лет.

 

# происшествия # Вождение в нетрезвом виде # Фотофакт # Анастасия Цыбина

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