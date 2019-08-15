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Пьяного мужчину на электросамокате задержали в Минске

15 августа 2019 20:31
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Новости Беларуси. Инспекторы ГАИ задержали мужчину на электросамокате в нетрезвом виде, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Произошло это ночью на улице Калиновского. Мужчина не отрицал, что был не трезв, и оплатил штраф более 1200 рублей.

Пока еще не внесли изменения в Правила дорожного движения, в которых четко пропишут условия пользования так называемыми средствами персональной мобильности. Уже сейчас их вполне можно квалифицировать как транспортные средства.

Пьяного мужчину на электросамокате задержали в Минске-1

Ирина Кавецкая, официальный представитель ОГАИ Первомайского
Электросамокат относится к категории механических транспортных средств, так как приводится в движение электродвигателем. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 18.16 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь с лишением права управления транспортным средством сроком на 3 года.

К тому же теперь из-за этого правонарушения мужчина в течение трех лет не сможет управлять транспортными средствами.

Отметим, некоторые электросамокаты могут развивать довольно высокую скорость, и нетрезвый водитель рискует как своей жизнью, так и здоровьем окружающих.

Пьяного мужчину на электросамокате задержали в Минске-4

Пьяного мужчину на электросамокате задержали в Минске-6

# Авария в Минске # происшествия # Ирина Кавецкая # Фотофакт

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