Пьяного мужчину на электросамокате задержали в Минске

Новости Беларуси. Инспекторы ГАИ задержали мужчину на электросамокате в нетрезвом виде, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Произошло это ночью на улице Калиновского. Мужчина не отрицал, что был не трезв, и оплатил штраф более 1200 рублей.

Пока еще не внесли изменения в Правила дорожного движения, в которых четко пропишут условия пользования так называемыми средствами персональной мобильности. Уже сейчас их вполне можно квалифицировать как транспортные средства.