Проверял толщину первого льда: на Гомельщине прохожий спас тонущего школьника

Новости Беларуси. История обыкновенного мужества и простого героизма. На Гомельщине водитель спас тонущего школьника. События развивались по классическому для теплого декабря сценарию: играющие дети, тонкий лед и, к счастью, в этот раз мгновенная реакция случайного прохожего. Как оказалось позже, мужчина спас сына своих же знакомых. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ не сомневается, что в жизни всегда есть место подвигу.

Александр Беловский, житель деревни Тихиничи:

Если честно, то ни о чём не думал. Я бежал и даже не ощущал, что вода холодная.

У профессионального водителя Александра Беловского тот день был выходным. Забрал из школы дочь и успел отъехать какую-то сотню метров, как увидел опасную игру детей.

Александр Добриян, СТВ:

Трагедия чуть не произошла вот на этом озере. После школы второклассники решили проверить толщину первого льда. Детей на льду заметил мужчина из проезжавшего мимо автомобиля. Он остановился, чтобы отогнать школьников, однако уже в следующую минуту бежал по направлению к озеру.

Александр Беловский, житель деревни Тихиничи:

В этот момент лёд под ним прогнулся, и он проваливается под лёд. Я уже ничего не успел крикнуть, только бежал туда. Сбросил куртку и в одежде туда бросился. Думал, что там мелко будет. Когда отбежал 2 метра от берега, мне было уже по грудь. А дальше еще глубже. Пришлось ломать руками лед. И метра 4-5 до него еще добирался, чтобы вытащить. Он уже кричал о помощи, практически погружался под воду.

К этому моменту в другом конце посёлка мать второклассника Серёжи не находила себе места. Ей уже позвонили односельчане, видевшие всё своими глазами.

Наталья Городецкая, мама:

Помню только, как привезли. Когда увидела ребенка, что жив, тогда только начала немножко понимать ситуацию.

К счастью, ледяная ванна для здоровья мальчика прошла без последствий. Но, видимо, оставила глубокий след в душе ребенка. Пообщаться с нашей съёмочной группой Сергей так и не вышел. Как объяснила мама, переживает до сих пор.

Наталья Городецкая, мама:

Понимает. Ему стыдно. В первый день после этого в школу пошел, ему очень было стыдно.

Хочу выразить Александру Беловскому еще раз искреннюю благодарность за спасение ребенка, за его вторую жизнь, второй день рождения.

К слову, именно сегодня мальчик отмечает свой день рождения. Благодаря мужеству Александра Беловского ему всё-таки исполнилось восемь.