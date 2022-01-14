«Приняли решение взорвать снарядами бетонные конструкции». В Полоцком районе из-за сработавшего боеприпаса погиб мужчина

Новости Беларуси. Опасный промысел привел к ЧП. Двое мужчин перевозили в автомобиле боеприпасы, которые впоследствии сдетонировали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один человек погиб. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что двое жителей Полоцка больше полугода в лесном массиве, где ранее располагался полигон, незаконно хранили взрывоопасный «клад». Это не менее восьми снарядов.

Оксана Лазько, официальный представитель УСК по Витебской области:

Мужчины приняли решение взорвать снарядами бетонные конструкции, которые расположены на территории ранее действовавшего полигона, чтобы извлечь из них арматуру. При транспортировке один из снарядов взорвался, в результате чего погиб 59-летний мужчина. Его 60-летний знакомый позвонил в правоохранительные органы и сообщил о произошедшем.

Взрывоопасный бизнес с трагической развязкой стал поводом для возбуждения уголовного дела. Сейчас эксперты проводят ряд экспертиз.