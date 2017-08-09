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«Принципиальная позиция «Минского Комаровского рынка»: мы платить не будем, это продукт нашего интеллектуального творчества»

09 августа 2017 14:12
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Новости Беларуси. Подписчики Instagram лишились новостей от Комаровского рынка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Не Инстаграм украли…»: неизвестные взломали страницу Комаровки и требуют денежный выкуп

Страницу с фотографиями, комментариями и обменом мнениями продавцов и покупателей взломал, предположительно, российский хакер. Представители рынка вышли с ним на связь и даже предлагали «накрыть стол» за возвращение аккаунта, однако взломщик потребовал выкуп – 15 тысяч рублей.

«Принципиальная позиция «Минского Комаровского рынка»: мы платить не будем, это продукт нашего интеллектуального творчества»-1

Иван Ткачук, начальник отдела социального развития «Минского Комаровского рынка»:
Принципиальная позиция «Минского Комаровского рынка»: мы платить не будем, это продукт нашего интеллектуального творчества, поэтому нелогично платить за него деньги. Мы сразу подали заявление в правоохранительные органы. IT-специалисты все-таки все отсылают в службу поддержки Instagram.

«Принципиальная позиция «Минского Комаровского рынка»: мы платить не будем, это продукт нашего интеллектуального творчества»-4

Горожане:
Надо восстановить и начать им пользоваться.

Ольга Петрашевская, СТВ:
Вы поставите лайк вот, к примеру, черной смородине?

Горожане:
Да, поставлю!

«Принципиальная позиция «Минского Комаровского рынка»: мы платить не будем, это продукт нашего интеллектуального творчества»-7

Плохо, конечно! Человек трудится, работает, и вдруг такое получилось. Обидно, очень обидно!

Впрочем, переживают за интернет-витрину родного рынка не только продавцы – белорусские пользователи интернет уже предложили сброситься по рублю, чтобы отдать хакеру выкуп и снова любоваться фотографиями кабачков и помидоров.

Как разрешилась ситуация – подробнее здесь

«Принципиальная позиция «Минского Комаровского рынка»: мы платить не будем, это продукт нашего интеллектуального творчества»-10

Кстати, последним снимком, опубликованном на странице рынка в Instagram, стали цветочные ряды. И продавцы уже собрали для взломщика целый букет, чтобы тот вернул сетевой альбом любимой Комаровке.

# происшествия # Интернет-мошенничество # Фотофакт # Ольга Петрашевская # Иван Ткачук

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