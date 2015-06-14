Причины и обстоятельства крушения самолета под Брестом выясняются – пресс-секретарь МЧС

Новости Беларуси. Начнем программу «Неделя» на СТВ со срочной новости из Брестской области, где несколько часов назад произошла авиакатастрофа.

Потерпел крушение одномоторный самолёт ИЛ-103, принадлежащей компании «Беллесавиа». Погибли командир воздушного судна Михаил Медведев и старший летчик-наблюдатель Александр Борисюк.

В эти минуты наша съемочная группа пытается пробраться к месту происшествия. Юлия Бешанова выходит на прямую связь.

Игорь Позняк, СТВ:

Юлия, что вам удалось узнать?

Юлия Бешанова, СТВ:

Место происшествия сейчас оцеплено. Работают следственные группы. Ближе, чем на 400 метров, подойти туда просто нельзя. Но даже отсюда видно, что от самолета практически ничего не осталось – он весь сгорел.

Местные жители рассказывают, что самолет летел очень низко. Вероятно, летчик испугался, что зацепится за линии высоковольтных проводов, совершил маневр, и после этого самолет ушел с штопор.

Очевидцы:

Вот здесь около проводов очень низко летел самолет. Потом потихонечку стал разворачиваться. И все, больше ничего не слышала. А люди стояли, они видели, что упал носом.

Задымился, а потом как летел, так сразу упал.

Как такое могло произойти с опытными пилотами, не понимают ни местные, ни коллеги погибших. У них за плечами десятки лет службы на ИЛ-103.

Вот Александр Борисюк на Ильюшине 5 лет назад. Это уникальные кадры. Здесь летчик-наблюдатель живой... после оперативно потушенных природных возгораний делится с нашей съемочной группой, что для каждого спасателя «заметить самый редкий дымок — значит, предотвратить большую беду».

Юлия Бешанова, СТВ:

Сразу после падения к самолету бросились люди, попытались спасти пилотов. Но самолет очень сильно горел, поэтому оттянуть удалось только одного человека. К сожалению, он был уже без признаков жизни.

Виталий Новицкий, помощник министра – пресс-секретарь МЧС Республики Беларусь:

Сегодня в 12.09 при совершении планового полета по обнаружению пожаров в экосистемах в нескольких километрах от Брестского аэропорта разбился самолет ИЛ-103 РУР «Беллесавиа». Погибли два человека. Министерство по чрезвычайным ситуациям выражает соболезнования родным и близким. В настоящее время комиссия занимается расследованием причин и обстоятельств произошедшего. До завершения работы полеты самолетов данного типа приостановлены.

Это уже третья авиакатастрофа с участием Ил-103. В июне 2011 учебно-тренировочное судно разбилось в провинции рядом с академией ВВС в 120-километрах от Сеула (Южная Корея). На борту находились 2 человека, все погибли. Причина — ошибка пилота-стажера. Спустя год подобная трагедия произошла под Рязанью. Погибли двое взрослых и ребенок. По одной из версий катастрофа произошла после попытки выполнить, так называемый, поворота на вертикали. Это фигура высшего пилотажа. Когда на предельно малой высоте судно поворачивает под большим углом. Такие маневры для Ил-103 запрещены.

Интересно, что география эксплуатации подобного одномоторного пассажирского самолета-такси не так уж и широка. Кроме отечественных есть 8-метровые судна еще в арсенале российской федеральной службы, академии ВВС Южной Кореи, несколько учебных на вооружении в Перу и Лаосе.

Ильюшин — многоцелевой самолет общего назначения. Сочетает в себе высокие аэродинамические характеристики, комфортную, просторную кабину, надежный двигатель и современную электронную систему. К его разработке приступили в 1990-ом. Прежде всего, для гражданских целей — перевозка пассажиров или 4 сотни груза. Самолет надежный. Сегодня используют его в качестве воздушного такси, патрульного в службах береговой охраны и мониторинга окружающей среды. За безопасность пилота и пассажиров отвечает установленная аварийно-спасательная система. В случае возникновения воздушного происшествия покинуть самолет можно и с помощью откидных створок фонаря. В спинках сидения размещены парашюты.

Юлия Бешанова, СТВ:

По официальной версии, крушение потерпел одномоторный самолет ИЛ-103, который принадлежит Министерству чрезвычайных ситуаций. Воздушное судно выполняло полет по исследованию территорий на предмет пожаров. На борту находилось два человека. Оба погибли. Причину происшествия установит следствие.

Только что мы получили первые видеокадры с места крушения ИЛ-103. Одномоторный самолёт компании «Беллесавиа» упал в нескольких километрах от брестского аэропорта рядом с деревней Хабы.

Следователи продолжают осмотр места крушения. Несколько часов назад сюда прибыла следственно-оперативная группа. Также задействована передвижная криминалистическая лаборатория Следственного комитета Беларуси.

И нам удалось получить первый комментарий представителей этого ведомства.

Алексей Климович, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

Следственным комитетом по факту крушения самолета в Брестском районе возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 314 УК Республики Беларусь. Установлено, что 14 июня около 12 часов при выполнении планового полета вблизи деревни Хабы Брестского района произошло падение воздушного судна ИЛ-103, принадлежащего республиканскому унитарному предприятию «Беллесавиа». В результате падения погибли командир судна и летчик-наблюдатель. Для выяснения всех обстоятельств создана следственная группа из числа наиболее опытных сотрудников главного следственного управления.