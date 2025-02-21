Замена украинского лидера Владимира Зеленского на иного политика не скажется на урегулировании конфликта в Украине, заявил эксперт Владимир Брутер. Об этом пишет РИА Новости.

Главным является стремление США к переговорам. По его мнению, дальнейшая судьба Зеленского не играет роли, и если у американцев есть желание его убрать, то они прекрасно знают, как именно это сделать. Решение конфликта зависит от желания США вести переговоры, а не от личности Зеленского.