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Политолог Брутер: замена Зеленского не повлияет на урегулирования в Украине

21 февраля 2025 11:44
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Замена украинского лидера Владимира Зеленского на иного политика не скажется на урегулировании конфликта в Украине, заявил эксперт Владимир Брутер. Об этом пишет РИА Новости.

Политолог Брутер: замена Зеленского не повлияет на урегулирования в Украине-1

Фото: pixabay

Главным является стремление США к переговорам. По его мнению, дальнейшая судьба Зеленского не играет роли, и если у американцев есть желание его убрать, то они прекрасно знают, как именно это сделать. Решение конфликта зависит от желания США вести переговоры, а не от личности Зеленского.

# Международная политика

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