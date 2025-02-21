Прямой эфир

Цэны на прадукты харчавання ў Брытаніі вырастуць на 5%

21 февраля 2025 11:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Брытанцам трэба рыхтавацца да падаражання прадуктаў. З такім папярэджаннем выступіла асацыяцыя рознічнага гандлю Каралеўства. У бліжэйшы час цэны на ежу могуць вырасці на 4-5 %, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Цэны на прадукты харчавання ў Брытаніі вырастуць на 5%-2

Гэта балюча стукне па жыхарах краіны, якія і так знаходзяцца пад моцным ціскам выдаткаў, якія пастаянна павялічваюцца, уключаючы рахункі за жыллё, ваду і электраэнергію. Віну за падаражанне прадуктаў магазіны ўсклалі на ўрад. Для таго каб скараціць дэфіцыт бюджэту Брытаніі, які перавысіў 11 мільярдаў фунтаў, улады вырашылі падняць падаткі. А ўсе страты, звязаныя з гэтым, гандляры перакладуць на плечы пакупнікоў. Акрамя таго, уладальнікаў крам палохае фінансавая нявызначанасць. У прыватнасці, яны рыхтуюцца да таго, што фермеры павысяць закупачныя цэны на сваю прадукцыю з-за растучых расходаў на яе вытворчасць.

# Экономический кризис

Другие новости рубрики

Все новости
Злучаныя Штаты Амерыкі могуць выйсці з ААН
21 февраля 2025 11:28

Злучаныя Штаты Амерыкі могуць выйсці з ААН

Трамп отправил знаменитый стол Resolute на ремонт из-за соплей сына Маска
21 февраля 2025 10:55

Трамп отправил знаменитый стол Resolute на ремонт из-за соплей сына Маска

В США сенаторы предложили выйти из ООН
21 февраля 2025 10:36

В США сенаторы предложили выйти из ООН