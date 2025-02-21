Цэны на прадукты харчавання ў Брытаніі вырастуць на 5%

Гэта балюча стукне па жыхарах краіны, якія і так знаходзяцца пад моцным ціскам выдаткаў, якія пастаянна павялічваюцца, уключаючы рахункі за жыллё, ваду і электраэнергію. Віну за падаражанне прадуктаў магазіны ўсклалі на ўрад. Для таго каб скараціць дэфіцыт бюджэту Брытаніі, які перавысіў 11 мільярдаў фунтаў, улады вырашылі падняць падаткі. А ўсе страты, звязаныя з гэтым, гандляры перакладуць на плечы пакупнікоў. Акрамя таго, уладальнікаў крам палохае фінансавая нявызначанасць. У прыватнасці, яны рыхтуюцца да таго, што фермеры павысяць закупачныя цэны на сваю прадукцыю з-за растучых расходаў на яе вытворчасць.