Прямой эфир

Злучаныя Штаты Амерыкі могуць выйсці з ААН

21 февраля 2025 11:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Паведамленні, якія прыходзяць з ЗША, усе часцей прэтэндуюць на сенсацыю. Так, 21 люгата стала вядома, што Злучаныя Штаты Амерыкі могуць выйсці з ААН. Адпаведную прапанову ўнесла на разгляд у Кангрэс група сенатараў, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Злучаныя Штаты Амерыкі могуць выйсці з ААН-2

На іх думку, гэта абсалютна бескарысная і неэфектыўная арганізацыя, якая на працягу дзесяцігоддзяў не магла прадухіліць войны, генацыд, парушэнні правоў чалавека і нават пандэміі. І калі кангрэс адобрыць законапраект, то для ААН гэта будзе мець далёка ідучыя і непрыемныя наступствы, бо Вашынгтон спыніць яе фінансаванне. Штогод ЗША выдзялялі Арганізацыі ў сярэднім 20 мільярдаў даляраў, гэта больш за 30 % яе бюджэту. Акрамя таго, ААН можа пазбавіцца сваёй штаб-кватэры ў Нью-Ёрку. А супрацоўнікі міжнароднай арганізацыі рызыкуюць застацца без дыпламатычнай недатыкальнасці ў ЗША. Нагадаю, што ў канцы студзеня Трамп падпісаў указ аб выхадзе краіны з Сусветнай арганізацыі Аховы здароўя.

# ООН # США # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Трамп отправил знаменитый стол Resolute на ремонт из-за соплей сына Маска
21 февраля 2025 10:55

Трамп отправил знаменитый стол Resolute на ремонт из-за соплей сына Маска

В США сенаторы предложили выйти из ООН
21 февраля 2025 10:36

В США сенаторы предложили выйти из ООН

«Дал три недели». На Западе заявили о жестких условиях Трампа по Украине
21 февраля 2025 09:48

«Дал три недели». На Западе заявили о жестких условиях Трампа по Украине