Превышение полномочий и громкое задержание. В отношении 2 должностных лиц ЖКХ Московского района Минска возбуждено уголовное дело
Новости Беларуси. Возбуждено уголовное дело в отношении двоих должностных лиц ЖКХ Московского района Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Руководители предприятия подозреваются в растрате денег, которые пошли на фиктивную закупку подъемников для инвалидов в подъездах.
Вероника Посметьева, старший инспектор по особо важным делам ГУБЭП МВД:
Злоумышленники договорились с коммерческой структурой провести фиктивную процедуру закупки подъемных платформ для инвалидов и соответствующие строительно-монтажные работы по их установке в подъездах жилых домов в Московском районе Минска.
Руководители ЖКХ подписали липовые накладные о поставленных подъемных платформах, а также фиктивные акты выполненных работ. На счет бизнесмена было перечислено более 120 тысяч белорусских рублей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.