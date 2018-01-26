Превышение полномочий и громкое задержание. В отношении 2 должностных лиц ЖКХ Московского района Минска возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Возбуждено уголовное дело в отношении двоих должностных лиц ЖКХ Московского района Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Руководители предприятия подозреваются в растрате денег, которые пошли на фиктивную закупку подъемников для инвалидов в подъездах.

Вероника Посметьева, старший инспектор по особо важным делам ГУБЭП МВД:

Злоумышленники договорились с коммерческой структурой провести фиктивную процедуру закупки подъемных платформ для инвалидов и соответствующие строительно-монтажные работы по их установке в подъездах жилых домов в Московском районе Минска.