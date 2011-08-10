Пресечен канал контрабандной поставки компьютерной техники в Беларусь. Предварительная стоимость партии – более 1 млрд рублей

Крупный канал контрабандной поставки компьютерной техники в Беларусь пресекли сотрудники КГБ и Таможенного комитета.

Помимо этого обнаружены аналогичные товары без документов, подтверждающих законность их ввоза на территорию Таможенного союза. Их стоимость оценили более чем в 2,5 миллиарда белорусских рублей.

В данный момент на компьютерную технику наложен арест, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

К слову, это самая крупная контрабандная поставка в республику за последние годы.

Артур Стрех, заместитель начальника Центра информации и общественных связей КГБ Беларуси:

Разработка международной преступной группировки, пытавшейся наладить канал контрабандной поставки на территорию Таможенного союза компьютерной техники, вычислительных средств велась Комитетом госбезопасности на протяжении более полутора лет. В течении этого времени нами неоднократно отмечались попытки со стороны преступной группировки подкупить представителей правоохранительных органов Таможенного союза. К счастью, попытки не удались, и в этом случае преступники решили действовать старыми отработанными схемами – просто ввезти груз. При очередной попытке провоза груза на территорию Республики Беларусь он был изъят.