Прямой эфир

Пресечен канал контрабандной поставки компьютерной техники в Беларусь. Предварительная стоимость партии – более 1 млрд рублей

10 августа 2011 17:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Крупный канал контрабандной поставки компьютерной техники в Беларусь пресекли сотрудники КГБ и Таможенного комитета.

Помимо этого обнаружены аналогичные товары без документов, подтверждающих законность их ввоза на территорию Таможенного союза. Их стоимость оценили более чем в 2,5 миллиарда белорусских рублей.

В данный момент на компьютерную технику наложен арест, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

К слову, это самая крупная контрабандная поставка в республику за последние годы.

Артур Стрех, заместитель начальника Центра информации и общественных связей КГБ Беларуси:
Разработка международной преступной группировки, пытавшейся наладить канал контрабандной поставки на территорию Таможенного союза компьютерной техники, вычислительных средств велась Комитетом госбезопасности на протяжении более полутора лет. В течении этого времени нами неоднократно отмечались попытки со стороны преступной группировки подкупить представителей правоохранительных органов Таможенного союза. К счастью, попытки не удались, и в этом случае преступники решили действовать старыми отработанными схемами – просто ввезти груз. При очередной попытке провоза груза на территорию Республики Беларусь он был изъят.

Компьютерная техника

Компьютерная техника

Компьютерная техника

Компьютерная техника

Компьютерная техника

Компьютерная техника

Компьютерная техника

Компьютерная техника

Компьютерная техника

Компьютерная техника

Компьютерная техника

Компьютерная техника

Компьютерная техника

Компьютерная техника

Компьютерная техника

Компьютерная техника

Компьютерная техника

Компьютерная техника

Компьютерная техника

# происшествия # Hi-Tech # Фотофакт # Белоруссия

Другие новости рубрики

Все новости
10 августа 2011 13:57

Многомиллиардная афера раскрыта в системе образования США

10 августа 2011 12:07

В Китае столкнулись два пассажирских автобуса дальнего следования

10 августа 2011 11:35

Эксперты: Застреленный полицейскими в Лондоне мужчина не вел по ним огонь