Предвыборный митинг в Ираке закончился терактом. Погибли минимум 25 человек

Новости Ирака. Предвыборный митинг на востоке Ирака закончился крупным терактом. В результате атаки погибли как минимум 25 человек. Около 60 получили ранения.

Смертник взорвал бомбу во время выступления одного из кандидатов на парламентских выборах. Голосование в стране назначено на 20 апреля.

Ответственность за инцидент пока никто на себя не взял. Эксперты утверждают, что теракт совершили члены «Аль-Каиды». Именно эта группировка наиболее активна в регионе. Атаки направлены на подрыв авторитета шиитского правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.