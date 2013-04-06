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Предвыборный митинг в Ираке закончился терактом. Погибли минимум 25 человек

06 апреля 2013 17:57
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Новости Ирака. Предвыборный митинг на востоке Ирака закончился крупным терактом. В результате атаки погибли как минимум 25 человек. Около 60 получили ранения.

Смертник взорвал бомбу во время выступления одного из кандидатов на парламентских выборах. Голосование в стране назначено на 20 апреля.

Ответственность за инцидент пока никто на себя не взял. Эксперты утверждают, что теракт совершили члены «Аль-Каиды». Именно эта группировка наиболее активна в регионе. Атаки направлены на подрыв авторитета шиитского правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Терроризм # Теракт в Ираке

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