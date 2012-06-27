Утечка сернистого газа на винодельческом заводе в Гомеле. Предельно допустимая концентрация превышена в десятки раз

Новости Беларуси. ЧП в Гомеле. Вечер вторника для жителей города прошел в клубах сернистого газа. Около полутора часов спасатели устраняли утечку опасного вещества на винодельческом заводе. По прибытии специалистов концентрация газа в воздухе в десятки раз превышала предельно допустимую. Специфический вкус во рту ощущали даже случайные прохожие.

Сернистый ангидрид сочился из транспортного баллона объёмом в 250 литров. На момент прибытия спасателей он оставался заполненным на 10%. Утечка происходила через небольшое отверстие, образовавшееся из-за коррозии металла около запорного вентиля. Ёмкость сразу же окружили водяной завесой. Взаимодействуя с водой, сернистый ангидрид превращается в сернистую кислоту, однако, это надёжный способ прекратить загрязнение воздуха в центре крупного города.

Степан Рычков, инженер центра пропаганды при Гомельском областном управлении МЧС:

Спасатели поставили водяную завесу, чтобы прекратить распространение вещества. Устранили течь при помощи пневмочёпа. Затем поместили баллон в специальный каркас с водой, куда был добавлен химический элемент — проходя через эту смесь ангидрид превратился в безопасную соль. Пострадавших нет. Утечка устранена.

Сернистый ангидрид — широко распространённый в пищевой промышленности химикат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На винзаводе он используется как консервант и хранился на открытой площадке.

Михаил Черкас начальник Гомельской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Природе вред был нанесён небольшой, потому что утечка произошла на открытом месте. Если бы это произошло в здании — была бы беда. Тема нами изучена, мы ведём административный процесс, и виновные лица будут привлечены к административной ответственности.

К счастью, объёмы ядовитого вещества оказались небольшими и его распространение спасатели остановили оперативно. Инцидент обошелся без жертв, технологический процесс на предприятии также не нарушен.