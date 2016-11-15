Председатель Бобруйского горисполкома задержан по подозрению в получении взяток в особо крупном размере

Новости Беларуси. Председатель Бобруйского городского исполнительного комитета задержан по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. По данным правоохранителей, «вознаграждение» чиновник брал за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию. Причем на протяжении длительного времени.

В отношении руководителя возбуждено уголовное дело. Сам подозреваемый в настоящее время помещен в изолятор временного содержания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Ткачук, заместитель начальника отдела главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь:

Сумма нанесенного ущерба в настоящее время будет полностью устанавливаться. Возможно, появятся факты дополнительные его противоправной деятельности. В настоящее время Следственным комитетом Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Взяточничество»), за которое предусмотрено наказание от 5 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом заниматься предпринимательской деятельностью и занимать определенные должности.