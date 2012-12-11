Пожар в гостинице Свято-Никольского женского монастыря в Могилеве: монахиня выпрыгнула из окна

Новости Беларуси. Пожар в Могилёве едва не уничтожил Свято-Никольский женский монастырь. Собор, входящий в состав комплекса, историко-культурное наследие Беларуси, предложен для внесения в список всемирного наследия ЮНЕСКО. По мнению монахинь — это поджог. Следствие сейчас рассматривает и другие причины.

В этом здании монахини размещают паломников. На момент пожара, к счастью, постояльцев не было. Кроме... одной сестры. Во время пожара в келье находилась послушница Елена. Спасаясь от огня, сестре пришлось прыгнуть со второго этажа.

Вадим Врублевский, помощник начальника УМЧС по Могилевской области:

В результате пожара уничтожена одна комната, в 6-ти пострадало имущество,повреждены перекрытия и покрытие здания.

Все 20 монахинь, что живут в монастыре, уверены — это поджог. И даже нашли улику.

Виктор Шевцов, водитель при монастыре:

Еще не понятно. Знаете, что такое монастырь? Это открытый огонь: свечки, лампадочки.

Неделю назад со двора Свято-Никольского комплекса неизвестные украли урну с пожертвованиями. Но сегодняшний случай просто перевернул сознание служителей монастыря.

Софроний, епископ Могилёвский и Мстиславский:

Это люди, которые потеряли совесть и весь облик человеческий. Им безразлично, что могли сгореть люди. Просто преследуют свои корыстные цели.

Свято-Никольский собор — выдающийся памятник архитектуры 17 века. 3 столетия назад уже страдал от пожара. В годы советской власти не избежал гонений и был закрыт.

Александр Агеев, доцент кафедры археологии МГУ им. А.А. Кулешова:

Гэты помнік вельмі каштоўны на ўсходзе Беларусі. Самы выбітны з тых, што захаваліся.

Монахини пока все в заботах — ведь комплекс нужно восстановить. Но они не сомневаются — виновных найдут, а собор все же окажется в списке всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.