Пожар в Центре для наркоманов в Лиме. Погибли не менее 26 человек

Большинство из них погибли от отравления угарным газом. Также пострадали, но остались живы, 10 человек.



Спасатели сообщают, что в момент пожара входные двери были закрыты, и чтобы спастись, некоторые пациенты выпрыгивали из окон. Также при тушении пришлось проломить стену здания, чтобы вызволить людей из огня.



В ходе начатого расследования выяснилось, что Центр не имел лицензии. Из-за неоднократных нарушений власти уже дважды требовали закрыть его. Сейчас делом занимается полиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.