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Пожар в Центре для наркоманов в Лиме. Погибли не менее 26 человек

29 января 2012 13:27
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Большинство из них погибли от отравления угарным газом. Также пострадали, но остались живы, 10 человек.

Спасатели сообщают, что в момент пожара входные двери были закрыты, и чтобы спастись, некоторые пациенты выпрыгивали из окон. Также при тушении пришлось проломить стену здания, чтобы вызволить людей из огня.

В ходе начатого расследования выяснилось, что Центр не имел лицензии. Из-за неоднократных нарушений власти уже дважды требовали закрыть его. Сейчас делом занимается полиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар в Центре для наркоманов в Лиме. Погибли не менее 26 человек-1

Пожар в Центре для наркоманов в Лиме. Погибли не менее 26 человек-3

Пожар в Центре для наркоманов в Лиме. Погибли не менее 26 человек-5

Пожар в Центре для наркоманов в Лиме. Погибли не менее 26 человек-7

# происшествия # Фотофакт

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