Росийская «Ланта-тур» обанкротилась, туристы потеряли деньги

Сотни клиентов оказались в затруднительном положении на азиатских курортах, в том числе индийских и тайских. В частности, в Таиланде решили взыскать оплату за проживание непосредственно с туристов, а тех, кто отказался платить, попросту выселяют на улицу.



Как выяснилось, российский туроператор «Ланта-тур» не полностью оплатил путевки отдыхающих. Ситуацию держат под контролем сотрудники консульского отдела посольства России в Таиланде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Непростая ситуация и на индийском курорте Гоа. Оттуда не могут вернуться домой более 500 россиян. Информация о нахождении на этом курорте белорусов уточняется.



Между тем, белорусские турфирмы – партнеры «Ланта-тур» – уже заявили о том, что помогут своим клиентам. Мы следим за развитием событий.