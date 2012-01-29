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Росийская «Ланта-тур» обанкротилась, туристы потеряли деньги

29 января 2012 14:07
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Сотни клиентов оказались в затруднительном положении на азиатских курортах, в том числе индийских и тайских. В частности, в Таиланде решили взыскать оплату за проживание непосредственно с туристов, а тех, кто отказался платить, попросту выселяют на улицу.

Как выяснилось, российский туроператор «Ланта-тур» не полностью оплатил путевки отдыхающих. Ситуацию держат под контролем сотрудники консульского отдела посольства России в Таиланде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Непростая ситуация и на индийском курорте Гоа. Оттуда не могут вернуться домой более 500 россиян. Информация о нахождении на этом курорте белорусов уточняется.

Между тем, белорусские турфирмы – партнеры «Ланта-тур» – уже заявили о том, что помогут своим клиентам. Мы следим за развитием событий.

# общество # происшествия

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