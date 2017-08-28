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Пожар на территории домостроительного комбината в Минске: с огнем боролись больше 20 машин и 70 человек

28 августа 2017 17:25
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Новости Беларуси. Пожар на производстве. Этой ночью огонь вспыхнул на территории домостроительного комбината. Тревожный звонок в дежурную службу МЧС поступил с улицы Пономаренко, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пожар на территории домостроительного комбината в Минске: с огнем боролись больше 20 машин и 70 человек-1

Пожар на территории домостроительного комбината в Минске: с огнем боролись больше 20 машин и 70 человек-3

Спасатели на месте ЧП были уже через минуту. С огнем боролись больше двух десятков машин и 70 человек. Часть строительного материала все-таки уничтожена огнем.

Пожар на территории домостроительного комбината в Минске: с огнем боролись больше 20 машин и 70 человек-6

Ольга Мелчьенко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
В результате пожара поврежден пенополистирол на площади около 600 метров квадратных. Также повреждена кровля на площади 250 квадратных метров и рядом припаркованный автомобиль. А также предотвратили распространение огня на склад пенополистирола и дорогостоящее производственное оборудование.

Что стало причиной пожара, еще предстоит выяснить специалистам. К счастью, обошлось без пострадавших. Сотрудники охраны предприятия, которые дежурили в выходной день, вовремя выбежали из горящего помещения.

# происшествия # Пожар

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