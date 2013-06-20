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Пожар 20 июня днем в доме на улице Червякова в Минске

20 июня 2013 18:41
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Новости Минска. В дымовой завесе. Пожар случился 20 июня днем в одном из домов на улице Червякова. Загорелась кровля здания. Спасатели использовали выдвижные лестницы и уже с них поливали крышу водой.

С верхних этажей дома эвакуированы 3 человека. Никто из жильцов не пострадал. Из-за пожара инспекторам пришлось на время перекрыть движение, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анатолий Волков,  начальник отдела пропаганды и взаимодействия со СМИ Минского городского Управления МЧС:
Огнем повреждено 80 квадратных метров обрешетки и утеплителя крыши. Установлено, что причиной пожара явилось нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ по ремонту кровли.

# Пожар в доме

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