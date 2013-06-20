Пожар 20 июня днем в доме на улице Червякова в Минске

Новости Минска. В дымовой завесе. Пожар случился 20 июня днем в одном из домов на улице Червякова. Загорелась кровля здания. Спасатели использовали выдвижные лестницы и уже с них поливали крышу водой.

С верхних этажей дома эвакуированы 3 человека. Никто из жильцов не пострадал. Из-за пожара инспекторам пришлось на время перекрыть движение, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анатолий Волков, начальник отдела пропаганды и взаимодействия со СМИ Минского городского Управления МЧС:

Огнем повреждено 80 квадратных метров обрешетки и утеплителя крыши. Установлено, что причиной пожара явилось нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ по ремонту кровли.