Повреждение нефтепровода «Унеча – Мозырь» привело к разливу нефти на 100 кв метров

Новости Беларуси. Нефтяной дождь накануне пролился в Гомельской области. Во время ремонта поврежден нефтепровод «Унеча – Мозырь». Сейчас работа этого участка полностью восстановлена. А вот экологам и виновникам утечки еще предстоит навести порядок на загрязненной площади. Под углеводородный ливень попали несколько сельских подворий.

Разгерметизация нефтепровода произошла в месте, где к основной трубе приварен не обозначенный ни на одной схеме патрубок. Именно его при проведении плановых работ и задел экскаватор.

Андрей Козик, главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба»:

Проводились работы по замене изоляционного покрытия. В ходе работ экскаватором был поврежден воздушный квантус. В результате этого произошла разгерметизация нефтепровода.

Аварийный участок был перекрыт в считанные минуты. Однако и этого времени было достаточно, чтобы в окрестностях выпал настоящий нефтяной дождь. Пока в трубе сохранялось давление, нефть била фонтаном. А ветер распылял ее в сторону соседней деревни.

Дмитрий Бархоленко:

Окна были открыты. Пошел запах в доме. Видно было, как все это летело.

Орошенными нефтью оказалось несколько подворий в деревне Иговка и около гектара сельхозугодий. Работы по очистке этих территорий начались параллельно с ликвидацией утечки. Грунт будет собран, строения обещают отмыть и перекрыть новым шифером. Вместе с рабочими трудятся и экологи.

Павел Новиков, начальник отдела Гомельского областного Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Оценили масштабы – около 0,8 га. Это не включая индивидуальную жилую застройку.

Отобрано необходимое количество проб. В течение двух недель будут проведены анализы и рассчитан вред, причиненный окружающей среде. Соответственно, на эту сумму будет предъявлена претензия.

Вовремя устраненная нештатная ситуация осталась ЧП республиканского масштаба. Утечка не повлекла за собой никаких сбоев и нарушений международных обязательств белорусской нефтетранспортной системы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Сосновский, генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба»:

Мы параллельно подключили нефтепровод, который идет в этом техническом коридоре, и в заданном объеме нефть сразу же начала поступать на конечный пункт из Унечи в Мозырь. Никаких опасений по поставкам как на МНПЗ, так и по транзитным потокам нет.

Нынешний инцидент на нефтепроводе – первый за последние два года. В декабре 2010 авария произошла в Каменецком районе. Тогда, как известно, вслед за утечкой последовал пожар. В этот раз возгорания удалось избежать. Основная часть нефти пролилась в рабочий котлован, откуда откачена и уже отправлена на переработку.

На нефтепроводе «Унеча — Мозырь» 6 ноября полностью восстановлен поврежденный участок. Транспортировка нефти по нему возобновлена. На время ремонтных работ, которые длились сутки, подача шла по второму трубопроводу в плановых объемах, без их снижения. Также полностью завершилась откачка пролитой нефти.

Более 60 кубометров собрано и перевезено на нефтеперекачивающую станцию в Гомельском районе. На специальную площадку предприятия вывезен загрязнённый грунт с места разлива нефти и с приусадебных участков, куда продукты попали в виде пыли под порывами сильного ветра 4 ноября. Мониторинг экологической обстановки в районе проводится ежедневно и продлится три недели.