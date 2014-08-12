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Потоп в Минске: затоплены улицы Интернациональная, Захарова, Волгоградская и цокольный этаж торгового центра на Немиге

12 августа 2014 17:44
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Новости Беларуси. Непогода ворвалась в столицу. Изнуренный жарой город оказался 12 августа во власти дождя. Вместе с прохладой небесная канцелярия принесла горожанам и хлопоты.

Партизанский проспект, а также улицы Интернациональная, Захарова и Волгоградская оказались затоплены. На время пришлось прекратить движение трамваев в сторону Зеленого Луга, на улице Кальварийской стояли троллейбусы.

Вода скопилась и около станций метро «Малиновка», «Парк Челюскинцев», «Академия наук». Зато по преславутой улице Немиге водителям и пешеходам наконец не пришлось переправляться вплавь.

Минчанин:
Я работаю здесь в заведении, и благодаря тому, что ввели коллектор, мы боимся, что можем утонуть.

А вот новому торговому центру на Немиге повезло куда меньше. Цокольные этажи в очередной раз оказались подтопленными. Правда, вода туда хлынула не с улицы, а из канализации.

Трубы попросту не выдержали напора воды, и сейчас вместо активной торговли у продавцов интенсивная уборка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минчани:
Попасть в магазин этот не могу, потому что второй раз залило. В предыдущий раз мы договорились, нам компенсировали, претензий нет. Думали, что все будет устранено.

# происшествия # Фотофакт # Потоп в Минске

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