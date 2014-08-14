Потоп в Минске 14 августа утром парализовал город. Вечером - очередной ливень?

Новости Беларуси. 14 августа утром реки дождевой воды затруднили движение людей и транспорта на улицах столицы.

Ливнем затопило Минск.

Подтопленными оказались пересечение улицы Кошевого с Партизанским проспектом, улица Володько в районе велозавода, улица Клумова, перекресток Долгобродской и Кошевого, Куйбышева и Кульман, Логойский тракт, улица Волгоградская и Паномаренко, проспект Притыцкого в районе станции метро «Пушкинская», проспект Победителей от ТЦ «Арена-Сити». И это даже не полный список.

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УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Всего по Минску было зафиксировано подтопление на 25 участках улиц. Работниками МЧС было эвакуировано 36 человек из общественного транспорта. Пострадавших нет.

Масштабы катаклизма вынудили УГАИ ГУВД Мингорисполкома ввести план «Посейдон» (прим. комплекс действий по спасению города от «большой воды»).

Для ликвидации последствий подтоплений были задействованы силы и средства МГУ МЧС (13 единиц техники, 53 работника), ГПО «Горремавтодор» (70 единиц техники, 113 человек), УГАИ ГУВД Мингорисполкома (44 единицы техники, 82 инспектора).

В 10 утра ливень закончился. В течение 2 часов движение городского транспорта было полностью восстановлено.

МЧС продолжает мониторить ситуацию, реагирование будет продолжено всеми службами.

Вечером 14 августа синоптики прогнозируют в Минске очередной ливень.

Столица Беларуси окажется под влиянием еще одного активного атмосферного фронта, который надвигается с территории юго-западной Европы. Он также принесет с собой сильные дожди.

Людмилы Паращук, главный синоптик Республиканского гидрометеоцентра:

То, что сейчас происходит в атмосфере, - очень непредсказуемые процессы. Нельзя с точностью сказать, какие именно участки будет заливать больше всего. Тут уж кому как повезет.