После продолжительной жары Могилев накрыл сильный ливень: повреждено 7 машин

Новости Беларуси. После продолжительной жары Могилев накануне накрыл сильный ливень. Стихия разыгралась не на шутку. Ветер срывал крыши, валил деревья, рушил рекламные щиты. Повреждено 7 машин. Потоки воды устремились по центральным улицам города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

13 августа днем дожди ожидаются на большей части территории республики. Местами – с грозами. Синоптики сменили красный уровень опасности на оранжевый. Жара идет на спад. Лишь по юго-востоку ожидается до плюс 35 градусов.