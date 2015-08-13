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После продолжительной жары Могилев накрыл сильный ливень: повреждено 7 машин

13 августа 2015 07:24
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Новости Беларуси. После продолжительной жары Могилев накануне накрыл сильный ливень. Стихия разыгралась не на шутку. Ветер срывал крыши, валил деревья, рушил рекламные щиты. Повреждено 7 машин. Потоки воды устремились по центральным улицам города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

13 августа днем дожди ожидаются на большей части территории республики. Местами – с грозами. Синоптики сменили красный уровень опасности на оранжевый. Жара идет на спад. Лишь по юго-востоку ожидается до плюс 35 градусов.

# происшествия # Фотофакт # Потоп в Минске

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