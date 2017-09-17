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В Минске пытавшийся скрыться от ГАИ бесправник протаранил автомобиль Департамента охраны

17 сентября 2017 13:42
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Новости Беларуси. Настоящая погоня развернулась 17 сентября в центре Минска. Патруль ГАИ пытался настичь автомобиль, который не остановился по требованию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске пытавшийся скрыться от ГАИ бесправник протаранил автомобиль Департамента охраны-1

Лихач, как выяснилось позже, лишенный водительских прав, не справился с управлением и на одном из перекрестков протаранил автомобиль Департамента охраны.

В Минске пытавшийся скрыться от ГАИ бесправник протаранил автомобиль Департамента охраны-3

Находившиеся в ней сотрудники госпитализированы.

В Минске пытавшийся скрыться от ГАИ бесправник протаранил автомобиль Департамента охраны-6

В Минске пытавшийся скрыться от ГАИ бесправник протаранил автомобиль Департамента охраны-8

В результате столкновения возник пожар, который ликвидировали бойцы МЧС.

# происшествия # Авария в Минске

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