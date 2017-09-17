В Минске пытавшийся скрыться от ГАИ бесправник протаранил автомобиль Департамента охраны

Новости Беларуси. Настоящая погоня развернулась 17 сентября в центре Минска. Патруль ГАИ пытался настичь автомобиль, который не остановился по требованию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лихач, как выяснилось позже, лишенный водительских прав, не справился с управлением и на одном из перекрестков протаранил автомобиль Департамента охраны.