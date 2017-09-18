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Две недели спустя: в Брагинском районе яхте из Норвегии снова потребовалась помощь МЧС

18 сентября 2017 12:15
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Новости Беларуси. 17 сентября яхте с норвежцами на борту снова понадобилась помощь спасателей из Беларуси. У судна возникли проблемы с рулевым управлением.

По информации МЧС, помощь десятиметровому и шеститонному транспортному средству оказали в Брагинском районе. Случилась поломка винта рулевого управления. Неполадка была устранена вечером того же дня.

Две недели спустя: в Брагинском районе яхте из Норвегии снова потребовалась помощь МЧС-1

Напомним, что это не первый случай, когда норвежской яхте понадобилась помощь на территории Беларуси.

5 сентября в Дубровенском районе судно село на мель – видео здесь.

Яхта движется в направлении Турции. На ее борту трое норвежцев. В середине августа судно выехало из Хельсинки в сторону России. В начале сентября транспортное средство достигло белорусской границы.

# происшествия # Фотофакт # Необычное

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