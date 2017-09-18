Две недели спустя: в Брагинском районе яхте из Норвегии снова потребовалась помощь МЧС

Новости Беларуси. 17 сентября яхте с норвежцами на борту снова понадобилась помощь спасателей из Беларуси. У судна возникли проблемы с рулевым управлением.
По информации МЧС, помощь десятиметровому и шеститонному транспортному средству оказали в Брагинском районе. Случилась поломка винта рулевого управления. Неполадка была устранена вечером того же дня.
Напомним, что это не первый случай, когда норвежской яхте понадобилась помощь на территории Беларуси.
5 сентября в Дубровенском районе судно село на мель – видео здесь.
Яхта движется в направлении Турции. На ее борту трое норвежцев. В середине августа судно выехало из Хельсинки в сторону России. В начале сентября транспортное средство достигло белорусской границы.