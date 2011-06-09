Пойман хакер, взломавший сайт Интерпола, Пентагона, ФБР и Агентства национальной безопасности США

Греческий хакер взломал сайт Интерпола в 15-летнем возрасте. А в 16 лет он получил незаконный доступ к сайтам Пентагона, ФБР и Агентства национальной безопасности США. Хакер задержан только спустя три года после совершения преступлений у себя дома в пригороде Афин.

Хакера, имя которого не называется, обвиняют в электронном мошенничестве, подделке банковских карт, незаконном доступе к личным данным и незаконном владении оружием. В случае признания виновным ему грозит не менее пяти лет тюрьмы.

Между тем, каждый четвертый хакер в США работает Федеральное бюро расследований, пишет The Guardian. В распоряжении ФБР и Секретной службы США находится целая армия информаторов из числа онлайн-преступников, которые согласились работать на власти после угрозы длительного тюремного заключения.

