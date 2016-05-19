Похищение мужчины в Минске: жена хотела вернуть детей, а исполнители потребовали выкуп

Новости Беларуси. Жена заказала похищение мужа. Два гражданина России и белорус задержаны по подозрению в преступлении. Они вмешались в семейную драму жителей Подмосковья. Рассорившись, супруги не поделили своих детей. Муж тайно увез их сначала в Черногорию, затем – в Беларусь. В Минске его и настигли нанятые женой «детективы». Насильственно они смогли забрать детей и передали их матери.

Выполнив заказ, подозреваемые не отпустили мужчину и стали требовать у него внушительный выкуп, угрожая расправой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Георгий Евчар, заместитель начальника пресс-службы Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

С учетом тяжести совершенного преступления было принято решение о проведении силового захвата с привлечением бойцов спецподразделения «Алмаз». Во время силовой операции жертва не пострадала. Следственным комитетом по факту возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека», предусматривающее наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.