Ударил ребенка – получил уголовное дело: подробности резонансного происшествия в Барановичах

Новости Беларуси. История, подробности которой шокируют, произошла в апреле в Барановичах. Началось все с того, что на футбольном поле подрались двое мальчишек. За одного из них вступился 9-летний друг.

Второй, оставшийся в меньшинстве ребенок, пожаловался отцу. Недолго думая, мужчина вышел на помощь. Он удерживал 9-летнего обидчика своего сына, пока его чадо наносило ногой удары в живот мальчика.

Происходящее попало в объектив видеокамеры, установленной над подъездом.

Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области:

37-летний мужчина, демонстрируя свое физическое превосходство перед находящимися во дворе детьми, умышленно удерживал 9-летнего мальчика. При этом он прижал его к себе, а также нанес удар ладонью по лицу, и сдавливал его нос, губы и подбородок. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиненные потерпевшему ссадина на спинке носа справа, кровоподтек на левом крыле носа, относятся к категории легких телесных повреждений, не повлекших за собой кратковременного расстройства здоровья.

В тот же день в милицию обратилась мама 9-летнего мальчика.

Правоохранители Барановичей наказали отца штрафом в размере 2,1 миллиона рублей за умышленное причинение телесного повреждения. Однако представители Следственного комитета усмотрели в происходящем состав уголовного правонарушения.

В Следственном комитете подтвердили: на мужчину заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Подозреваемому грозит наказание от штрафа, до ареста сроком от полугода до трех лет.