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Спасатели сняли с крыши цеха МТЗ пострадавшего рабочего. Он отравился продуктами горения

30 июня 2021 14:20
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Новости Беларуси. Спасатели сняли с крыши литейного цеха МТЗ пострадавшего рабочего, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Спасатели сняли с крыши цеха МТЗ пострадавшего рабочего. Он отравился продуктами горения-1

Запрос о необходимости транспортировки мужчины с крыши здания для оказания медицинской помощи поступил утром 30 июня. Выяснилось, что на кровле литейного цеха № 2 на Долгобродской находился рабочий, который был в сознании, но самостоятельно спуститься с высоты не мог.

Спасатели сняли с крыши цеха МТЗ пострадавшего рабочего. Он отравился продуктами горения-4

Специалист проводил ревизию дымоходной системы цеха и получил отравление продуктами горения. Спасатели с помощью подъемника и альпинистского оборудования транспортировали пострадавшего. Мужчину передали медикам, он госпитализирован.

# ЧП # происшествия # Фотофакт

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