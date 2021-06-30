Спасатели сняли с крыши цеха МТЗ пострадавшего рабочего. Он отравился продуктами горения

Запрос о необходимости транспортировки мужчины с крыши здания для оказания медицинской помощи поступил утром 30 июня. Выяснилось, что на кровле литейного цеха № 2 на Долгобродской находился рабочий, который был в сознании, но самостоятельно спуститься с высоты не мог.