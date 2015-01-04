Лесные пожары в Австралии: сгорело свыше 30 жилых домов, 13 тысяч га лесов, пострадали 22 человек

Новости Австралии. В Австралии тысячи людей покидают свои дома. Эвакуация проводится из-за лесных пожаров. Пострадавших размещают в школах и административных зданиях.

Только за минувшую ночь сгорело свыше 30 жилых домов. Пострадали 22 человека. Огонь уже уничтожил почти 13 тысяч гектаров леса.

На борьбу с огненной стихией брошены все силы. Сейчас главная задача – не допустить распространения пожара на пригороды Аделаиды, пятого по величине города страны.

По оценкам спасательных служб, если погода не изменится, нынешние лесные пожары могут стать самыми масштабными за последние 30 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.