Погода в Беларуси: сильный ливень затопил улицы Минска, Гродно и других городов

Новости Беларуси. Погода продолжает испытывать белорусов. Накануне вечером сильный ливень затопил многие улицы Минска, Гродно, а также других белорусских городов. Прогнозы тоже неутешительны. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. В ближайшие дни обещают сильные ливни и град, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместо дорог — мини-реки, уровень осадков достиг чуть ли не максимальной точки. Такие сюрпризы небесной канцелярии в Гродно уж точно не ждали. К непогоде оказались не готовы ни жители, ни городская канализация.

Вчерашний ливень на прочность проверил и минские улицы. Например, вот это любимый всеми бульвар Шевченко. Выйти «сухими из воды» не получилось ни у пешеходов, ни у попавших в «водную западню» машин.

Стихийный ливень фиксировали видеорегистраторы и любительские камеры. К слову, похожая ситуация была далеко не в одном районе столицы. Об этом говорят и дорожники.

Уже традиционно «плавали» Немига и многие улицы Фрунзенского района. Нёманская, Горецкого, Гурского, Кальварийская... Тут уже не до правил: развороты через двойную сплошную, движение по тротуару.

О проблеме подтопления говорят едва ли не каждое лето. Главный инженер проектного института Владимир Семёнович уверен: спасёт разве что систематизация сетей дождевой канализации. Пусть у нас и не Европа, но проблемные зоны всё равно есть. Дополнительную линию ливневого коллектора уже строят.

Владимир Котов, главный инженер КПИУП «Минскинжпроект»:

Он позволил, во-первых, начать застройку территории Каменная Горка - Масюковщина. Позволил сократить частоту подтоплений центральных районов города Минска.

Активизация атмосферного фронта, шквалистый ветер также добавили работы спасателями. В сводках МЧС — новая информация. В списке ЧП — срыв кровли, упавшие деревья. И это только по Минской области.

Анастасия Швайбович, пресс-секретарь Минского областного управления МЧС Республики Беларусь:

На территории Минской области пострадало одно здание в Пуховичском районе. Шквалистым ветром сорвало 20 листов шифера на здании ремонтных мастерских.

Синоптики предупреждают: по стране — оранжевый уровень опасности. На смену нетипичной жаре пришли проливные дожди. С грозами, шквалистым ветром. Улучшение можно ждать лишь на выходные.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеорологического центра:

Самые сложные условия в среду и четверг. Ожидаются кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы. При грозах шквалистые усиления с порывами до 15-20 метров в секунду. В отдельных районах град.