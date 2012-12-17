Погода в Беларуси: На неделе ожидается мороз до -20ºС

Новости Беларуси. Девять населенных пунктов остаются без электричества, а в Минске не справляются с уборкой снега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Днем в центре Минска — ни души. Снегопад снова взялся за старое. Минус десять. Порывистый ветер и снег. На главном проспекте больше спецтехники, чем личных авто. Убирают сегодня и на площади Независимости. С шести утра пять машин с полными кузовами шесть раз вывозили снег на свалку.

На борьбу со снегом вышло 700 машин. Почти столько же и коммунальщиков. Особое внимание — дворам. К примеру, в этом снегом засыпало лестницу. До верху. Остались одни перила. Чистить — некому. Работников не хватает.

Очень тяжело сегодня и водителям. Особая ситуация на МКАДе. Госавтоинспекция, по прежнему, рекомендует на кольцевую не выезжать. А тем, кому все же это необходимо, не ехать быстрее 50 километров в час.

Прибавила работы непогода и сотрудникам МЧС. Спасатели за 15-16 декабря откапали из-под снега две маршрутки, один туристический автобус и три кареты скорой помощи.

Не обошлось без происшествий на водоемах. Двое рыбаков провалились под лед. Одного, в Гомельской области, спасли местные жители. Второго, тонувшего на Минском море, - ОСВОД.

На данный момент без света остаются девять населенных пунктов. В МЧС уверяют — работы по восстановлению электричества ведутся круглосуточно.

Прогнозы синоптиков неутешительные. Снегопады в Беларуси продолжаться. И морозы усилятся. На следующей неделе до минус двадцати.

В связи с резким ухудшением погодных условий, вызванных усилением холодного антициклона, 16-17 декабря по городу Минску сохранится метель и сильный ветер порывами 15-18 м/с, на дорогах снежные заносы. В связи с этим на территории города Минска с 12-00 16.12.12 по 9-00 19.12.12 введен режим функционирования Минской городской подсистемы государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций "Повышенная готовность".

Согласно соответствующему распоряжению Мингорисполкома, всем руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, во взаимодействии с коммунальными службами, необходимо привлечь все имеющиеся силы и средства для ликвидации последствий снегопадов.

МЧС напоминает, что при выходе на улицу гражданам необходимо учитывать погодные условия, и быть предельно внимательными к себе и друг другу. При обнаружении чрезвычайной ситуации необходимо сообщить в МЧС по телефону 101.

О профилактике и первой помощи при обморожениях можно прочитать здесь