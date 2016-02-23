Новости Сирии. Президент Сирии Башар Асад назначил парламентские выборы в стране на 13 апреля.

По закону парламент переизбирается раз в четыре года. Предыдущие выборы в высший законодательный орган состоялись в 2012 году. Заявление сирийского лидера прозвучало сразу после того, как Москва и Вашингтон сообщили про договорённость о перемирии в Сирии.

27 февраля в стране боевые действия должны быть прекращены. Однако это не коснется боевиков «Исламского государства», «Ан-Нусры» и других террористических групп. Боевые операции против них продолжатся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.