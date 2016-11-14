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Подозреваемый в нападении на кассира одного из столичных супермаркетов задержан в Минске

14 ноября 2016 17:30
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Новости Беларуси. 14 ноября в Минске задержали подозреваемого в нападении на кассира одного из столичных супермаркетов. Инцидент произошел на прошлой неделе.

Около часа ночи припозднившийся покупатель внезапно достал возле кассы предмет, похожий на пистолет, и потребовал отдать ему выручку.

Впрочем, разбогатеть преступным путем мужчине не удалось, он поторопился скрыться. И вот спустя несколько дней оперативникам удалось выяснить, кто этот антигерой ночного разбоя, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Екатерина Вершицкая, сотрудник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:
Для установления личности и местонахождения злоумышленника были задействованы сотрудники МВД, сыщики столичной милиции, и в результате слаженных действий, оперативных мужчина был задержан.

Им оказался иногородний житель Минска.

Оказалось, что в Минске он снимает жильё. По факту разбоя в настоящее время возбуждено уголовное дело и мужчине грозит уголовная ответственность.

# происшествия # Нападение # Екатерина Вершицкая

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